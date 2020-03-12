Минздрав предложил ограничить массовые мероприятия

Для профилактики коронавируса Министерство здравоохранения предложило ограничить проведение в стране массовых мероприятий. Этот вопрос министр Владимир Караник обсудил в ходе доклада Александру Лукашенко 12 марта.

«Ситуация по-прежнему в нашей стране контролируемая, — заявил Караник в эфире телеканала СТВ . — В ситуации с коронавирусной инфекцией у нас есть план А, план В, план С и план D, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы пока еще находимся на плане А».

«Единственное, мы говорим о том, что — и это обсудили с главой государства — ограничение на проведение массовых мероприятий для того, чтобы те люди, которые, может быть, в легкой форме эту инфекцию переносят и не обратились за медицинской помощью, чтобы было меньше шансов поделиться этой инфекцией с большим количеством людей».

По сведениям БелаПАН, решение об ограничении массовых мероприятий в стране готовится.

В Беларуси зафиксировано 12 случаев COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

По предварительной информации сегодня водитель маршрутного такси остановился на остановочном пункте в районе пересечения пр.Независимости и ул.Волгоградской для высадки/посадки пассажиров.

В это время водитель автомобиля «Газель», двигавшийся в первой полосе для движения, совершил наезд на маршрутное такси. В результате ДТП двум пассажирам маршрутки понадобилась медицинская помощь.

Читайте дальше: