Беларусь и Латвия могут построить ЛЭП между двумя странами

Минск и Рига обсуждают возможность строительства 330-киловольтовой линии электропередачи для непосредственной связи энергосистем двух стран.

Как сообщил первый заместитель генерального директора «Белэнерго» Владимир Бобров, на протяжении последних трех лет Беларусь экспортирует свое электричество на Nord Pool — крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии. Торговля ведется через четыре линии электропередачи 330 кВ, которые связывают белорусскую и литовскую энергосистемы. С другими балтийскими государствами у Беларуси связующих линий нет.

«К сожалению, идет очень много дебатов, как в прессе, так и на политическом уровне, о взаимоотношениях с Литовской Республикой и отношении Литвы к строительству Белорусской АЭС. Со стороны Литовской Республики отношение выглядит достаточно негативным, но самое неприятное, что этот негатив не касается технической части эксплуатации атомной станции», — сказал Бобров.

Он напомнил, что Литва, принявшая соответствующее законодательство, не намерена принимать электричество из Беларуси после запуска БелАЭС и собирается блокировать его поступление на рынок Nord Pool.

Однако в парламенте Латвии, добавил Бобров, неоднократно обсуждался вопрос о том, что исключение даже одного поставщика приведет к росту стоимости электричества на общем электроэнергетическом рынке. Так, например, при исключении Беларуси, согласно оценке, цена на электричество вырастет до 25% от текущей стоимости на рынке.

«В связи с этим исключение такого конкурента, как Беларусь, латвийская и эстонская стороны считают нецелесообразным, — отметил представитель «Белэнерго». — В случае закрытия торгового сечения [между Беларусью и Литвой] после пуска Белорусской АЭС рассматривается вопрос использования сечения Россия — Латвия. Предложено также рассмотреть вопросы расширения наших связей с Латвийской Республикой. В настоящее время у нас нет линий, но если будет заинтересованность с противоположной стороны (а такие вопросы сейчас обсуждаются), возможно строительство линии электропередачи 330 кВ для связи с Латвией».

«Мы также обсуждаем вопрос установки там вставки постоянного тока, которая позволит сохранить эту связь, осуществлять продажи на рынке Nord Pool и после выхода Латвии из параллельной работы [с белорусской энергосистемой]. Вопросы эти на стадии обсуждения, проработки. Заинтересованные лица уже есть», — сообщил Бобров.

В конце ноября 2019 года замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявлял журналистам об экономической нецелесообразности оборудования границы с Латвией для организации прямой торговли электроэнергией.

«Нецелесообразно, если они будут вести себя так же, как это происходит сейчас, когда объем нашей электрической энергии торгуется небольшой, — сказал чиновник. — Чтобы построить вставку постоянного тока либо дополнительную линию электропередачи, необходим объем около миллиарда киловатт-часов. Миллиарда [экспорта] к ним у нас не будет, если ничего не изменится с точки зрения экономической оправданности для них».

В августе 2019 года на сайте Минэкономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны решило организовать торговлю электричеством через высоковольтные линии на границе с РФ, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия. Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки Литвой электричества из Беларуси.

16 января этого года премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Минске заявил журналистам, что Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки в эту страну белорусской электроэнергии. «В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал Румас.