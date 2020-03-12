Один класс минской гимназии переведен из-за коронавируса на индивидуальное обучение

На индивидуальное обучение переведен один класс гимназии № 20 из-за проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения коронавируса COVID-19, сообщила 12 марта пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Как уточняет БелаПАН, класс 20-й гимназии переведен на индивидуальное обучение пока только на один день — 13 марта.

По словам Бородун, ведется работа по выявлению контактов «первого и второго уровня» граждан, у которых взяты тесты на коронавирус.

«Никакой новой волны коронавируса в Беларуси нет. В Минске идут санэпидмероприятия по выявлению контактов первого и второго уровня. Не более того. Факультеты [вузов] работают в обычном режиме», — заявила Бородун.

Как сообщалось, 12 марта была госпитализирована группа студентов Белгосуниверситета для проведения обследования на COVID-19. В то же время Минздрав объявил выздоровевшими четырех зараженных граждан, находящихся в медучреждениях.

Медики по-прежнему заявляют о 12 подтвержденных случаях коронавируса в стране.

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