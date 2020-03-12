На БелАЭС утверждают: пока не будет обеспечена безопасность завоза ядерного топлива, никто этого делать не будет

Для Беларуси главным в проекте по сооружению атомной электростанции является надежность и безопасность, заявил на круглом столе 12 марта в Минске заместитель начальника производственно-технического отдела государственного предприятия «Белорусская АЭС» Борис Парамонов.

«Пока мы не будем готовы надежно и безопасно завезти топливо, запустить станцию, никто этого делать не будет. Наш регулятор будет обязательно проверять атомную станцию перед каждым этапом ввода в эксплуатацию — физическим, энергетическим пуском, опытно-промышленной эксплуатацией», — отметил представитель БелАЭС, отвечая на вопрос о срыве сроков ввода станции в эксплуатацию и неоднократном переносе срока завоза ядерного топлива.

Когда речь идет о безопасности такого объекта, как АЭС, «заранее установленные сроки не работают», заявил консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев.

«Надо понимать, что когда мы говорим о готовности станции принять у себя свежее ядерное топливо, то это целый комплекс мероприятий, — сказал он. — Это и место, где оно будет находиться до момента погружения в реактор, и вопросы обеспечения физической защиты, и вопросы работы с МАГАТЭ в рамках договора о соблюдении гарантии нераспространения ядерного оружия. Это также готовность Белорусской железной дороги, которой мы в 2018 году выдали лицензию на право перевозки свежего ядерного топлива. То есть это готовность очень многих служб и систем».