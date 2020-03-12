ПЦ «Весна» получил премию ОБСЕ

ОБСЕ наградила закрытый белорусскими властями правозащитный центр «Весна» премией «Защитник демократии» 2020 года «за миссию по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого и демократического общества для всех граждан».

По словам председателя центра Алеся Беляцкого (на фото), которые приводит «Весна» на своем сайте, премия ОБСЕ чрезвычайно важна как для членов организации, так и для всех белорусских правозащитников.

«Вот уже на протяжении 24 лет «Весна» мужественно и стойко защищает права белорусских граждан в сложных и неблагоприятных условиях. Белорусские власти лишили нас государственной регистрации в 2003 году, таким образом игнорируя нас, несмотря на те колоссальные проблемы с правами человека, которые существуют в Беларуси. Но это не мешает нам помогать и защищать права жертв политических репрессий, людей в местах несвободы, представителей уязвимых групп, активно выступать против смертной казни, бороться за право на чистую землю и воздух, за проведение справедливых и прозрачных выборов», — сказал Беляцкий.

По мнению лидера центра, эта премия является ясным сигналом белорусским властям о необходимости проведения серьезных реформ в области защиты прав человека и существенном улучшении ситуации с правами и свободами белорусских граждан.

«Пока мы не достигли наших целей, мы не собираемся опускать руки. Репрессии против белорусских правозащитников не остановят нашу работу в поддержку демократии и прав человека в нашей стране», — подчеркнул Беляцкий.

Ранее премию «Защитник демократии» получали российское движение «Голос», сербская неправительственная организация «Центр исследований, прозрачности и отчетности» (CRTA), украинская активистка Александра Матвийчук.