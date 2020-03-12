Выписан первый вылеченный в Беларуси от COVID-19

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12 марта первый пациент с подтвержденным коронавирусом COVID-19 был выписан из больницы.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, студент из Ирана стал первым в Беларуси, у кого 27 февраля был выявлен коронавирус. Он был помещен в минскую инфекционную больницу. Одновременно госпитализировали его девушку, ее сестру и родителей — так называемые контакты первого уровня.


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С 28 февраля по 9 марта был закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыли для посещения. 26 одногруппников студента из Ирана и семь преподавателей поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах — вирус у них не найден.

На сегодня в стране 12 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. Все зараженные находятся в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время планируется выписка еще двух человек.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Юлия Бородун

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