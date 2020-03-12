Беларусь почти вдвое сократила поставки электроэнергии в Украину

В феврале Украина импортировала из Беларуси 48,882 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 44,131 млн, или на 47,4%, меньше, чем в январе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая белорусское государственное производственного объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, начиная 2019 года ежемесячный импорт превышал 100 млн кВт·ч, достигнув пика в октябре — 215,992 млн, а прежнего антирекорда в декабре — 48,915 млн.

Всего за прошлый год Украина импортировала 852,838 млн кВт·ч электроэнергии из Беларуси на 45 млн 609,8 тыс. долларов.

6 февраля этого года министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель во время посещения шахты «Междуреченская» во Львовской области вместе с президентом страны Владимиром Зеленским заявил, что Украина намерена до минимума сократить импорт электроэнергии из Беларуси, чтобы больше задействовать собственные мощности.

25 февраля на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Зеленский поддержал призыв шахтеров ограничить импорт энергии. «О каком импорте в целом может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия», — заявил украинский президент.

6 марта бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк в студии программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» призвал нового главу правительства Дениса Шмыгаля прекратить покупку электроэнергии из Беларуси и России. Присутствовавший в студии бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что белорусская электроэнергия «и есть российская на самом деле, ее просто назвали для этого белорусской». Он считатет, что в России «специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины» для того, чтобы «уничтожить вообще украинскую энергетику, и в первую очередь украинский «Энергоатом».

Шмыгаль на это заявил: «Я абсолютно поддерживаю сказанное обоими гостями нашей студии».

Стоит отметить, что 25 февраля Министерство энергетики Беларуси одобрило концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года. В документе прогнозируется увеличение экспорта электричества в Украину и Россию. Украина, отмечают авторы концепции, планирует к 2022 году отделить свою энергосистему от энергосистем Беларуси и России и синхронизировать ее работу с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

«В случае технической и экономической интеграции энергосистем Украины и Евросоюза прогнозируется рост цены на электрическую энергию на украинском рынке, что может служить толчком к возможности роста экспорта электроэнергии из Республики Беларусь в Украину. Для этого необходимо создание вставки постоянного тока мощностью до 1.000 МВт, строительство которой технически целесообразно на линии 330 кВ Гомель — Чернигов», — говорится в концепции.