Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси выросло до 21

/ Общество
Просмотров: 1568

Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до 21, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Выписан первый вылеченный в Беларуси от COVID-19

По ее словам, в стране проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными, т.е., на тот момент вирус еще не выделялся из организма, и человек не был заразен.

«Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», - сказала Бородун.


Минздрав предложил ограничить массовые мероприятия

На сегодня РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провел более 10,5 тысяч тестов на COVID-19.

Минздрав еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах.

Кроме того, министерство призывает всех вернувшихся на родину по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления симптомов респираторной инфекции нужно вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

 

Читайте дальше:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Юлия Бородун

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Пандемия коронавируса. Как защищаются Беларусь и соседние страны

Пандемия коронавируса. Как защищаются Беларусь и соседние страны

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!

Коронавирус COVID-19 мутирует и теряет агрессивность

Коронавирус COVID-19 мутирует и теряет агрессивность