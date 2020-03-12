Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси выросло до 21

Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до 21, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По ее словам, в стране проводится активный лабораторный контроль граждан, в том числе среди тех, кто контактировал с вернувшимися из-за границы и был изолирован в рамках противоэпидемических мероприятий.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными, т.е., на тот момент вирус еще не выделялся из организма, и человек не был заразен.

«Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», - сказала Бородун.

На сегодня РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провел более 10,5 тысяч тестов на COVID-19.

Минздрав еще раз обращается с просьбой ко всем возвращающимся в страну гражданам обязательно информировать специалистов в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах.

Кроме того, министерство призывает всех вернувшихся на родину по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления симптомов респираторной инфекции нужно вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону – какие страны вы посещали.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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