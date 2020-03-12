Пожар в минской школе: эвакуированы более 900 человек
Просмотров: 331
Более девятисот человек было эвакуировано из минской средней школы №215. Причиной экстренной ситуации стал пожар.
Как сообщили в городском управлении МЧС, ЧП произошло сегодня в первой половине дня в учебном заведении по улице Слободской.
Возгорание произошло в подсобке на третьем этаже.
Отмечается, что еще до прибытия на место вызова спасателей, администрацией школы были выведены на свежий воздух 799 детей и 103 преподавателя.