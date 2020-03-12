Пожар в минской школе: эвакуированы более 900 человек

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Более девятисот человек было эвакуировано из минской средней школы №215. Причиной экстренной ситуации стал пожар.

Как сообщили в городском управлении МЧС, ЧП произошло сегодня в первой половине дня в учебном заведении по улице Слободской.

Возгорание произошло в подсобке на третьем этаже.

Отмечается, что еще до прибытия на место вызова спасателей, администрацией школы были выведены на свежий воздух 799 детей и 103 преподавателя.
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Тэги: пожар образование школа Город: Минск

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