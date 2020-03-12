НХЛ остановила сезон из-за COVID-19
Сильнейшая хоккейная лига планеты объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за коронавируса COVID-19.
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«После вчерашней новости о том, что игрок НБА сдал положительный тест на коронавирус, и учитывая, что команды из нашх лиг используют общие раздевалки, теперь кажется вероятным, что у кого-то определенный момент будет диагностирован коронавирус. Больше не стоит продолжать игры в это время», — отмечено в заявлении комиссионера лиги Гэри Бэттмена.
На вечер 12 марта в Беларуси зафиксирован 21 случай COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.
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