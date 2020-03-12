В Минске произошел взрыв в гаражах на Лынькова

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Подразделения МЧС столицы сегодня выезжали на вызов на улицу Лынькова. Как сообщается, днем произошел взрыв в одном из боксов гаражного кооператива.

Когда спасатели прибыли на место, горели два гаража. В двух рядом расположенных боксах были повреждены крыши на площади 40 кв.м.

В результате ЧП повреждены три машины и три гаража. «По предварительной информации, в гараже проводили сварочные работы, в результате чего произошел взрыв газовоздушной смеси, а затем и пожар. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в МЧС.
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Тэги: гараж взрыв пожар Город: Минск

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