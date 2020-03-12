В общественную комиссию поступило более 50 поправок в Конституцию

В общественную конституционную комиссию поступило более 50 предложений и поправок в Конституцию.

Как сообщил БелаПАН экс-депутат Верховного совета, заместитель председателя комиссии Анатолий Лебедько по итогам круглого стола «Как вернуть Конституции силу, влиятельность, значимость Основного закона Беларуси», проведенного центром «Европейский диалог», основная задача комиссии — привлечь внимание широкой аудитории к обсуждению и предложению новых поправок. За основу взята Конституция 1994 года.

«У нас получилось более 50 предложений, которые прозвучали только на этом круглом столе. Понятно, что большинство людей здесь опытные, политически ангажированные, но я прогнозирую, что может быть хорошая общенациональная дискуссия. Главное — поддержать эту искру. Посмотрим, что будет в социальных сетях», — сказал Лебедько.

Он также сообщил, что состоится дополнительное мероприятие по продвижению среди широкой аудитории актуальности идеи поправок в Конституцию. «Если мы это сделаем, то будет шанс, что власть прислушается к нашим предложениям», — заявил экс-депутат.

Среди первоочередных направлений работы он назвал расширение прав и свобод граждан. «И в действующей Конституции, и в первом варианте они задвинуты вглубь. Это может привлечь людей, потому что, когда ты говоришь об их возможностях и перспективах, это может быть интересно», — считает Лебедько.

Второй блок, по его словам, это контроль гражданина над властью. «Сюда попадают и свободные выборы, и сменяемость власти, и контроль граждан за властью. Возобновление принципа разделения властей, потому что сейчас одна «вертикаль», нет ни суда, ни парламента», — отметил политик.

На круглом столе прозвучали также предложения дать людям право на ношение огнестрельного оружия, жестко зафиксировать социальные гарантии — бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд для пенсионеров.

«Если нам позволит время, у нас есть год-два, то сможем создать реальную альтернативу для власти. Еще раз попробуем встретиться с Миклашевичем (председатель Конституционного суда. — БелаПАН.), поймем, насколько они продвинулись от сентября прошлого года, когда мы с ним встретились», — сказал Лебедько.

Общественная конституционная комиссия начала работу в марте 2019 года. В ее состав вошли политики, эксперты и общественные деятели. Возглавляет комиссию Мечислав Гриб, экс-председатель Верховного совета 12-го созыва.

Верховный совет принял Конституцию 15 марта 1994 года, была введена президентская форма правления. Летом того же года прошли первые в истории страны выборы президента, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Впервые изменения в Основной закон были внесены в 1995 году, они касались государственной символики и утвердили русский язык в качестве государственного наравне с белорусским.

По итогам референдума 24 ноября 1996 года, который, как и в первый раз, инициировал Лукашенко, в Конституцию были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми отсчет пятилетнего срока президентства Лукашенко начался заново, а Верховный совет был преобразован в двухпалатный парламент — Национальное собрание. Президент получил право назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.

Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. О том, что концепция изменений в Основной закон еще не разработана, Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту 19 апреля прошлого года. «Меня все время в СМИ спрашивают, особенно в интернете, подталкивают: ну скажи что-нибудь по Конституции. Ну что, говорить о вариантах каких-то не стоит. Это только варианты, мы еще даже не выработали концепцию изменения этой Конституции, она появится тогда, когда я получу предложения от разных слоев нашего общества», — сказал официальный лидер.

При этом он описал свое видение структуры власти: «Надо наделять властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям, варианты уже отработаны. Тот же КГК, другие министерства и ведомства».

11 марта глава Конституционного суда Петр Миклашевич сообщил узкому кругу журналистов, что в рамках разработки изменений в Основной закон изучены Конституции 50 стран.

«Надо сохранить те положения конституционные, которые показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. Соответственно, внести определенные коррективы в этом направлении. Сейчас на государственном уровне создана более расширенная комиссия из представителей парламента и других органов, ученые привлечены. Они будут наряду с нашими предложениями анализировать и другие предложения. Потом уже будет следующий этап, когда будет предложено всем гражданам нашей страны принять активное участие во внесении предложений по изменению Основного закона страны», — заявил Миклашевич в эфире телеканала СТВ.