Спринт на этапе в Контиолахти выиграл Йоханнес Бё

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

Дистанцию скандинав прошел за 22 минуты 27.8 секунды, не допустив промахов на стрельбище.

21.1 секунды ему уступил француз Мартен Фуркад. У него, как и у занявшего третье место Эмильена Жаклена (Франция), 0 в графе промахи. Бронзовый призер отстал от победителя на 22.3 секунды.

Лучший из белорусов Антон Смольский стал 16-м (+1:04.0; 0). У Сергея Бочарникова 34-й результат (+1:42.2; 0), Романа Елётнова 39-е время (+1:48.7; 2), Максима Воробья — 85-е (+3:12.2; 4).