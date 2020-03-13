В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

В пятницу, 13 марта, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром во многих районах страны, днем местами выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер западный сильный, порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха в регионах составит:

Брест +8..+10°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +8..+10°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +6..+8°C.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют: