В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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В пятницу, 13 марта, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром во многих районах страны, днем местами выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер западный сильный, порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха в регионах составит:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +8..+10°C;
  • Гродно +6..+8°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +6..+8°C.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер штормовое предупреждение

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