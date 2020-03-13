В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
В пятницу, 13 марта, погоду на территории страны будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтики.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром во многих районах страны, днем местами выпадут осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер западный сильный, порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха в регионах составит:
- Брест +8..+10°C;
- Витебск +5..+7°C;
- Гомель +8..+10°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +6..+8°C.
Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).