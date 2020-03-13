Рынки США обвалились 12 марта — это самое большое снижение за последние 33 года

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Почти на 10% обрушились основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ.

Как пишет РБК, это самое большое снижение за последние 33 года.

Так, промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%).

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%.
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Тэги: США Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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