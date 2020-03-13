Два матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА перенесены из-за COVID-19

/ Спорт
Просмотров: 124

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы.

В четверг болельщики не увидели два итало-испанских противостояния: «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».

В ночь на пятницу завершились три встречи:

  • «Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2;
  • «Рейнджерс» — «Байер» — 1:3;
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» 1:1.

До этого также прошли три матча.

Ответные игры пройдут через неделю — 19 марта.

 

Читайте дальше:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига Европы коронавирус COVID-19 УЕФА

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Пандемия коронавируса. Как защищаются Беларусь и соседние страны

Пандемия коронавируса. Как защищаются Беларусь и соседние страны

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!

Коронавирус COVID-19 мутирует и теряет агрессивность

Коронавирус COVID-19 мутирует и теряет агрессивность