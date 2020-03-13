Два матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА перенесены из-за COVID-19

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести два поединка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы.

В четверг болельщики не увидели два итало-испанских противостояния: «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».

В ночь на пятницу завершились три встречи:

«Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2;

«Рейнджерс» — «Байер» — 1:3;

«Олимпиакос» — «Вулверхэмптон» 1:1.

До этого также прошли три матча.

Ответные игры пройдут через неделю — 19 марта.

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