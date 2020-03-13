Караник: рост числа пациентов с COVID-19 не связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

Рост числа пациентов с коронавирусом не связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, речь идет о выявлении инфицированных внутри «периметра» — в учреждениях здравоохранения, куда были госпитализированы граждане, контактировавшие с больными.

«Ситуация постоянно меняется, но меняется она в управляемом ключе. Когда люди видят увеличивающиеся цифры тех пациентов, у которых лабораторно высказано подозрение либо установлено РНК вируса COVID-19, у многих возникает ощущение, что тут у нас эпидемия или ситуация ухудшается. На самом деле это результат планомерной работы Минздрава. Мы, когда выявляли положительные случаи, проводили работу по установлению тех людей, с которыми инфицированные очень плотно контактировали, и своевременной их изоляции», — сказал министр в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

«На момент изоляции, — пояснил далее Караник, — тесты у всех были отрицательные, вирус из организма они не выделяли. Но у части, наверное, все-таки инфицирование вирусом произошло… Периодически мы сейчас видим, уже по прошествии времени, лабораторное подтверждение наличия вируса в организме. Поэтому это число увеличивается. Но это не в связи с тем, что ситуация ухудшается за пределами [учреждений здравоохранения]».

«Как мы говорим, это происходит внутри периметра, который мы своевременно закрыли, и мы ожидали, что часть из этих пациентов станет носителями данной инфекции, но ранняя их изоляция и медикаментозное сопровождение (…), раннее вмешательство при малейших проявлениях болезни приводит к тому, что это, во-первых, локализует очаг, во-вторых, снижает риск развития тяжелых и среднетяжелых форм заболевания и способствует скорейшему выздоровлению пациента», — отметил глава Минздрава.

По его словам, если брать статистику, 81% инфицированных переносят это заболевание в легкой форме, многие «вообще на ногах». 14% пациентов требуются «какая-то медикаментозная поддержка и наблюдение медперсонала», но у них это «тоже не вызывает существенного риска для здоровья и для жизни».

«У 5%, это в первую очередь уязвимые контингенты, требуется уже интенсивная терапия, многим — терапия в условиях отделения реанимации, и здесь уже есть риск для здоровья и для жизни», — заявил Караник.

Задача системы здравоохранения, подчеркнул он, — уменьшить распространение вируса среди уязвимых пациентов, «а если он туда попал — обеспечить адекватную медицинскую помощь».

На вечер 12 марта в Беларуси зафиксирован 21 случай COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

Сегодня правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Предложение об ограничениях министр здравоохранения Караник обсудил утром в ходе доклада Александру Лукашенко.

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