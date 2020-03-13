Стихия прошлась по Беларуси

По информации государственного предприятии «Белэнерго», из-за сильного ветра было обесточено 1.138 населенных пунктов Беларуси.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями во второй половине дня 12 марта и в ночь с 12 на 13 марта происходили отключения в распределительных электросетях по всей республике», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Белэнерго», «энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения». За последние сутки (с 6.00 12 марта до 6.00 13 марта) восстановлено электроснабжение 976 населенных пунктов.

По состоянию на 6.00 13 марта ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162 населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области, сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности.