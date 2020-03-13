ХДС отложил партийный съезд из-за коронавируса

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об отмене намеченного на 25 апреля партийного съезда, на котором должны были состояться выборы нового лидера ХДС.

Фото из микроблога ХДС

По ее словам, пишет DW , по состоянию на сегодняшний день съезд еще мог бы состояться, но на фоне текущих прогнозов развития инфекции его проведение в намеченный срок невозможно.

Решение было согласовано с руководством партии и всеми кандидатами на пост нового партийного лидера.

По данным сайта Worldometers, число заразившихся коронавирусом в Германии составило 2,12 тыс. человек. От последствий заболевания COVID-19 скончались четыре пациента.