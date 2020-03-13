ХДС отложил партийный съезд из-за коронавируса

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Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об отмене намеченного на 25 апреля партийного съезда, на котором должны были состояться выборы нового лидера ХДС.

Фото из микроблога ХДС

По ее словам, пишет DW, по состоянию на сегодняшний день съезд еще мог бы состояться, но на фоне текущих прогнозов развития инфекции его проведение в намеченный срок невозможно.

Решение было согласовано с руководством партии и всеми кандидатами на пост нового партийного лидера.

По данным сайта Worldometers, число заразившихся коронавирусом в Германии составило 2,12 тыс. человек. От последствий заболевания COVID-19 скончались четыре пациента.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия ХДС коронавирус COVID-19 Персона: Аннегрет Крамп-Карренбауэр

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