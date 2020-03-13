ХДС отложил партийный съезд из-за коронавируса
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Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об отмене намеченного на 25 апреля партийного съезда, на котором должны были состояться выборы нового лидера ХДС.
По ее словам, пишет
Решение было согласовано с руководством партии и всеми кандидатами на пост нового партийного лидера.
По данным сайта Worldometers, число заразившихся коронавирусом в Германии составило 2,12 тыс. человек. От последствий заболевания COVID-19 скончались четыре пациента.