На Витебщине завершилась совместная тренировка белорусских миротворцев и британских морпехов

На полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Лосвидо 12 марта состоялось торжественное закрытие совместной тренировки белорусских миротворцев и морских пехотинцев Великобритании.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в мероприятии приняла участие посол Жаклин Перкинс.

«Первые отзывы военнослужащих из Великобритании показывают, что такие мероприятия действительно ценны, особенно когда они проводятся на двусторонней основе», — цитирует британского дипломата пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«Ваши предки белорусы боролись с фашизмом в рядах Красной армии, в лесах, а также рядом с нашими предками в британской униформе в Африке, Италии и Нормандии. Наши предшественники сражались с одним и тем же врагом за общее дело, — отметила посол Великобритании. — Страдания белорусов 75 лет назад были намного больше, чем наши, и подчеркивают ваше национальное стремление предотвращать конфликты. И в этом стремлении мы вас поддерживаем».

«Понимание вашей истории, полученное в минувшие выходные в ходе визитов военнослужащих 42-го батальона морской пехоты в Хатынь и в музей истории Великой Отечественной войны, так же важно, как и обмен военными навыками», — подчеркнула Перкинс, обращаясь к участникам тренировки.

Как сообщалось, совместная тренировка роты белорусских миротворцев и батальона морской пехоты Великобритании прошла в Беларуси с 1 по 14 марта. 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Основной состав прибыл 1 марта. Всего в тренировке участвовало 28 британских морских пехотинцев. Они покинут территорию Беларуси 15 марта.