Из-за непогоды не работали два пункта пропуска на литовской границе

Непогода, обрушившаяся на Беларусь, затронула и часть литовской территории.

Так, как сообщает Госпогранкомитет, сегодня ночью из-за проблем с электропитанием не работали на оформлении пункт упрощенного пропуска «Папялякис» (сопредельный белорусский — «Лынтупы»), а также «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»).

На данный момент работа контрольных служб возобновлена в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что по информации государственного предприятии «Белэнерго», из-за сильного ветра было обесточено 1.138 населенных пунктов Беларуси.