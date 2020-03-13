Из-за непогоды не работали два пункта пропуска на литовской границе

/ Беларусь-ЕС
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Непогода, обрушившаяся на Беларусь, затронула и часть литовской территории.


В сети появились фото последствий ночного ветра

Так, как сообщает Госпогранкомитет, сегодня ночью из-за проблем с электропитанием не работали на оформлении пункт упрощенного пропуска «Папялякис» (сопредельный белорусский — «Лынтупы»), а также «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»).

На данный момент работа контрольных служб возобновлена в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что по информации государственного предприятии «Белэнерго», из-за сильного ветра было обесточено 1.138 населенных пунктов Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница

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