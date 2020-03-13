Под Дрогичином пьяный водитель вылетел на «Рено» в кювет
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 51-летний водитель, случилось накануне вечером в Дрогичинском районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, на дороге Н-636 (рядом с деревней Дуброва) мужчина не справился с управлением «Рено» и вылетел в кювет, где авто перевернулось.
Предварительно установлено, что мужчина был нетрезв (2,0 промилле).
Водитель с с травмами госпитализирован в районную больницу.
Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.
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Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.
ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».