Под Дрогичином пьяный водитель вылетел на «Рено» в кювет

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 51-летний водитель, случилось накануне вечером в Дрогичинском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на дороге Н-636 (рядом с деревней Дуброва) мужчина не справился с управлением «Рено» и вылетел в кювет, где авто перевернулось.

Предварительно установлено, что мужчина был нетрезв (2,0 промилле).

Водитель с с травмами госпитализирован в районную больницу.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.