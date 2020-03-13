Лукашенко попросил милицию купить старикам молока и хлеба

Александр Лукашенко на встрече с главой МВД Юрием Караевым затронул и тему коронавируса.

По словам президента, «китайцы молодцы, они самые эффективные. Исходя из их опыта, мы заметили, что остерегаться надо людям со слабым иммунитетом и старикам».

В этой связи он посоветовал пожилым людям «поменьше передвигаться, потому что любой вирус для человека с ослабленным иммунитетом опасен, тем более незнакомый».

Он считает, что у милиции есть своя роль в деле борьбы с коронавирусом.

«Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома», — резюмировал Лукашенко.

На вечер 12 марта в Беларуси зафиксирован 21 случай COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

В четверг правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Предложение об ограничениях министр здравоохранения Караник обсудил утром в ходе доклада Александру Лукашенко.

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