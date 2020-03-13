Лукашенко раскрыл главный метод борьбы с коронавирусом

Говоря сегодня на встрече с министром внутренних дел о проблеме коронавируса, Александр Лукашенко заметил, что «эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая».

Глава государства считает, что очень важно избежать паники, так как она «ухудшает ситуацию».

Лукашенко подчеркнул, что отечественные медики успешно противостоят распространению инфекции и в первую очередь за счет того, что вовремя приняли необходимые меры.

«Мы работаем при малейшем подозрении, — рассказал Лукашенко. — Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время».

Это то, подчеркнул президент, что не делалось в Италии, которая не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить.

Лукашенко заверил, что власти «ничего не скрывают, чтобы не было паники»: «Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. При первой же настороженности в отношении себя останься дома, не ходи по улице и не рискуй не только собой, но и окружающими. Вот главный метод борьбы с этой заразой».

На вечер 12 марта в Беларуси зафиксирован 21 случай COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

В четверг правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Предложение об ограничениях министр здравоохранения Караник обсудил утром в ходе доклада Александру Лукашенко.

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