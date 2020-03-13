Биржа: на выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара
Европейская и американская валюты упали на последних торгах на уходящей недели.
Свои сессии они завершили со следующими показателями:
- евро — 2,6148 белорусского рубля (-0,0323 пункта);
- доллар — 2,3402 белорусского рубля (-0,0072 пункта).
А вот российская валюта сегодня укрепилась на 0,0302 пункта — 3,1958 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.