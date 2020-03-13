Биржа: на выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара

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Европейская и американская валюты упали на последних торгах на уходящей недели.

Свои сессии они завершили со следующими показателями:

  • евро — 2,6148 белорусского рубля (-0,0323 пункта);
  • доллар — 2,3402 белорусского рубля (-0,0072 пункта).

А вот российская валюта сегодня укрепилась на 0,0302 пункта — 3,1958 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, девятого марта биржа резко отреагировала на значительное падение мировых цен на «черное золото»: доллар и евро взметнулись вверх, а российский рубль рухнул.

 
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