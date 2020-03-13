Атмосферный фронт несет в Беларусь холод

В субботу, 14 марта, погоду на территории страны будут определять атмосферный фронт, перемещающийся с северо-западной части Европы, а также поступление холодной воздушной массы.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах выпадут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый (ночью по западу, утром и днем практически во всех регионах — сильный порывистый).

Температура воздуха:

минимальная ночью -4..+2°С;

максимальная температура 0..+6°С (в течение дня понижение до -1..-5°С).

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем интенсивно расти.