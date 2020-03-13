Число зараженных COVID-19 в Беларуси продолжает расти

По официальным данным Министерства здравоохранения, число зараженных коронавирусом возросло до 27.

Как сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы ведомства Елена Богдан, трое выздоровевших выписаны домой.

Елена Богдан

В больницах сейчас находятся 24 пациента с COVID-19. Один из них — в состоянии средней степени тяжести.

Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан добавила, что семь завезенных в страну случаев дали по два-три контакта заразившихся.

«Из заболевших один, к сожалению, скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. В результате он дал более 90 человек «первого контакта», — сообщила она.

Карабан также отметила, что дети и подростки переносят вирус легко.

«Мы ожидаем рост новых случаев, это неизбежность процесса», — заявил на пресс-конференции официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. По его словам, не во всех странах есть служба санэпидконтроля, как это сохранилось в Беларуси. «Эта служба справляется с ситуацией. Семь очагов, 27 пациентов — это значит, что нет бесконтрольной ситуации.», — сказал Бердыклычев.

Батыр Бердыклычев

«Возможно, в будущем придется принимать другие меры. Но сейчас въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровня вполне достаточно», — сказал официальный представитель ВОЗ в Беларуси.

Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

В четверг правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Предложение об ограничениях министр здравоохранения Караник обсудил утром в ходе доклада Александру Лукашенко.

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