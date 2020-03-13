Английская Премьер-лига приостановила чемпионат

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Английская Премьер-лига объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля.

Причиной произошедшего названа эпидемия коронавируса.

Как минимум восемь клубов АПЛ уже подтвердили факты заражения футболистов либо персонала, а «Арсенал» ушел на карантин после заболевания главного тренера Микеля Артеты.

О приостановке футбольных чемпионатов уже заявили в Италии, Нидерландах, Франции, Португалии и некоорых других странах.

Ранее Naviny.by писали, что УЕФА отменил все встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться на следующей неделе.

По официальным данным Министерства здравоохранения, число зараженных коронавирусом возросло до 27.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: футбол-Англия коронавирус COVID-19

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