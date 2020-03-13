Английская Премьер-лига приостановила чемпионат

Английская Премьер-лига объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля.

Причиной произошедшего названа эпидемия коронавируса.

Как минимум восемь клубов АПЛ уже подтвердили факты заражения футболистов либо персонала, а «Арсенал» ушел на карантин после заболевания главного тренера Микеля Артеты.

О приостановке футбольных чемпионатов уже заявили в Италии, Нидерландах, Франции, Португалии и некоорых других странах.

Ранее Naviny.by писали, что УЕФА отменил все встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться на следующей неделе.

По официальным данным Министерства здравоохранения, число зараженных коронавирусом возросло до 27.

Читайте дальше: