Английская Премьер-лига приостановила чемпионат
Английская Премьер-лига объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля.
Причиной произошедшего названа эпидемия коронавируса.
Как минимум восемь клубов АПЛ уже подтвердили факты заражения футболистов либо персонала, а «Арсенал» ушел на карантин после заболевания главного тренера Микеля Артеты.
О приостановке футбольных чемпионатов уже заявили в Италии, Нидерландах, Франции, Португалии и некоорых других странах.
Ранее
По официальным данным Министерства здравоохранения, число зараженных коронавирусом возросло до 27.
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