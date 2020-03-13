«Тапас» показал, какие дома построит на месте снесенного рынка «Лебяжий»

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Новая концепция застройки сильно отличается от представленной ранее предпроектной проработки института «Минскградо».

Во втором квартале 2020 года компания «Сетко Интернешнл» и группа компаний «Тапас» начнут застраивать территорию бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева в Минске. Новый жилой комплекс станет продолжением достраивающегося «Олимпик-Парка», передает TUT.by.

Квартал будет состоять примерно из десятка шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской. Здесь также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета. Строительство будет продолжаться пять лет.
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Тэги: Сетко интернешнл Тапас Олимпик-Парк заказник Лебяжий Ждановичи Город: Минск

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