«Тапас» показал, какие дома построит на месте снесенного рынка «Лебяжий»

Новая концепция застройки сильно отличается от представленной ранее предпроектной проработки института «Минскградо».

Во втором квартале 2020 года компания «Сетко Интернешнл» и группа компаний «Тапас» начнут застраивать территорию бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева в Минске. Новый жилой комплекс станет продолжением достраивающегося «Олимпик-Парка», передает TUT.by .

Квартал будет состоять примерно из десятка шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской. Здесь также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета. Строительство будет продолжаться пять лет.