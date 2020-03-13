Польская сельчанка случайно зашла на территорию Беларуси

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Гродненские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы в железнодорожном пункте пропуска «Гродно».

По информации пресс-службы Госпогранкомитета, 13 марта после полуночи камеры видеонаблюдения пункта пропуска зафиксировали силуэт неизвестного, который двигался по железнодорожному полотну.

Задержанной оказалась гражданка Польши. С ее слов, она находилась в польской Кузнице и решила добраться домой пешком. Чтобы не заблудиться, она шла вдоль железной дороги, только вот ошиблась с направлением.

Иностранке грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до пяти лет.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница Беларусь-Польша

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