Пять станций метро закроют на два дня — 21 и 22 марта

/ Общество
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Станции метро Автозаводской линии от «Молодежной» до «Каменной Горки» будут закрыты два дня, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Станции закроют в связи с врезкой стрелочного перевода между 2-й линией метро и строящейся 3-й. Работы пройдут с 01:30 21 марта до 05:00 23 марта.

От «Фрунзенской» до «Каменной Горки» пустят компенсационный общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что с 25 марта по 1 апреля не будут работать шесть станций: «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная Горка».
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Тэги: минское метро Минский метрополитен Город: Минск

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