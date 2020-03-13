Милиция круглосуточно охраняет пребывающих на карантине из-за коронавируса граждан

Сотрудники милиции круглосуточно охраняют общественный порядок в местах, где содержатся на карантине граждане, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу регионов.

Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев 13 марта в Минске по итогам своего доклада Александру Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Как сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сотрудники милиции помогают медикам, чтобы «карантин надежно соблюдался, а также проводят просветительскую и профилактическую работу среди населения».

Караев обратил внимание, что «каждый гражданин должен особенно внимательно относиться к своему здоровью, придерживаться ответственного поведения по отношению к окружающим». Отвечая на вопросы журналистов, министр подчеркнул, что «в сложившейся ситуации надо действовать без нервозности и резких движений».

«Лично я занимаюсь спортом, полностью занят весь трудовой день, но стараюсь ограничить контакты там, где без них можно обойтись», — сказал министр.

По данным Минздрава, в больницах сейчас находятся 24 пациента с COVID-19. Один из них — в состоянии средней степени тяжести. На медицинском контроле находятся 225 человек.