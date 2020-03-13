Украина через 48 часов на две недели закроет границу для въезда иностранцев

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов на брифинге в Киеве 13 марта.

«Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта, — сказал Данилов. — Через две недели в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, на заседании Совета национальной безопасности и обороны мы будем принимать следующее решение».

Украина впервые ввела карантин на всей своей территории. Дополнительные меры приняли в Киеве: там, среди прочего, закрыли кинотеатры, театры, музеи.
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Украина-граница СНБО Персона: Алексей Данилов Город: Киев

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