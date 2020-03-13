В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

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В Житомирской области скончалась 71-летняя пенсионерка, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове.


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По информации Минздрава Украины, утром 13 марта погибшей стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми погибшая проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Число людей, болеющих в Украине COVID-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один — в Черновицкой.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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