В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Житомирской области скончалась 71-летняя пенсионерка, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове.

По информации Минздрава Украины, утром 13 марта погибшей стало плохо, ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми погибшая проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Число людей, болеющих в Украине COVID-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один — в Черновицкой.