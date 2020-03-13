В марте через порт Клайпеды в Беларусь будет поставлено 320 тысяч тонн нефти

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Ранее сообщалось о покупке в марте двух танкеров нефти (160 тыс. тонн) у трейдеров с перевалкой в Клайпеде. Первый из них прибыл в порт 4 марта. Когда прибудет второй, пока не сообщается. Нефть затем поставляется по железной дороге на ОАО «Нафтан».

Как сообщалось, первый танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ прибыл в Одессу 12 марта. Танкер загружен 90 тысячами тонн нефти Azeri light в турецком порту Джейхан 6 марта. Во второй и третьей декадах марта «Белнефтехим» ждет в Одессе еще два танкера с нефтью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На этих судах доставят 160 тысяч тонн нефти. В Беларуси рассчитывают, что в этом году SOCAR поставит до 1 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ.

«Белнефтехим» закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне разногласий по цене с крупными российскими компаниями.

Даже в случае нормализации поставок из России Беларусь намерена ежемесячно закупать минимум два танкера альтернативной нефти, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным 11 марта в Москве.