На двух противников аккумуляторного завода составили протоколы за клевету на милиционера

Активистов Людмилу Карчевскую и Александра Марачевского вызвали повестками 13 марта в опорный пункт охраны правопорядка Ленинского РОВД в качестве лиц, в отношении которых ведется административный процесс.

По словам правозащитника Романа Кисляка, в милиции активистам сообщили, что на них написал заявление сотрудник Ленинского РОВД. Он посчитал клеветой высказывания Карчевской и Марачевского. В интервью брестскому блогеру Сергею Петрухину активисты заявили, что этот сотрудник милиции при рассмотрении материалов их административных дел в суде лжесвидетельствовал в отношении них.

Активисты говорили о судах над ними в мае 2019 года. 20 мая суд Ленинского района Бреста обвинил Карчевскую в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 23.34 КоАП, и назначил наказание в виде 20 базовых величин (510 рублей) штрафа за участие 14 апреля в шествии противников аккумуляторного завода.

22 мая этот же суд признал Марачевского виновным на основании ч. 1 ст. 23.34 КоАП в участии в шествиях противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 и 14 апреля и оштрафовал на 10 базовых величин (255 рублей).

24 марта будут судить Марачевского, 26 марта — Карчевскую.