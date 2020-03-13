«Без целования и тактильного контакта». В белорусских костелах принимают меры против COVID-19

В костелах Беларуси введен ряд временных правил, направленных на нераспространение коронавируса, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Фото из архива БелаПАН

Так, чествование креста, икон и реликвий «происходит на коленях или глубоким поклоном без касания и целования».

Кропильницы в храмах не будут наполнять освященной водой. Священники должны объяснить верующим «необходимость на некоторое время воздержаться от их использования». Кроме того, верующим рекомендуется «иметь дома освященную воду и пользоваться ею».

На решетках исповедальни «должен быть установлен защитный материал», который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности.

Знак успокоения, который верующие обычно передают во время мессы, пожимая друг другу руки, сейчас «передается склонением головы, без тактильного контакта».

Перед евхаристией духовные лица и служители «должны тщательно вымыть руки и во время нее неуклонно соблюдать нормы гигиены».