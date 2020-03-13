Президент Туркменистана обвинил Беларусь в проблемах Гарлыкского ГОК

Гурбангулы Бердымухамедов недоволен работой Гарлыкского горно-обогатительном комплекса, который построила белорусская компания «Белгорхимпром».

Гарлыкский ГОК. Фото: ОАО «Белгорхимпром»

Во время посещения комбината 12 марта Бердымухамедов «выразил крайнее недовольство состоянием предприятия, его нерентабельной работой и другими недостатками», сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Все это — следствие отсутствия должного, ответственного подхода к реализации данного проекта со стороны подрядчика. Это предприятие должно не только выйти на заданную изначально мощность, но и существенно ее нарастить, что важно для развития горнорудной промышленности», — заявил Бердымухамедов.

Комбинат по добыче и обогащению калия построен белорусской компанией — ОАО «Белгорхимпром» — по заказу госконцерна «Туркменхимия», однако затем сотрудничество переросло в конфликт. «Туркменхимия» подала в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма иск, мотивируя это тем, что работы по строительству комбината выполнены некачественно.

В свою очередь «Белгорхимпром» требует взыскать с Туркменистана и концерна «Туркменхимия» задолженность в размере более 150 млн долларов.