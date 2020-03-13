Макей обсудил с Помпео вопросы сотрудничества Беларуси и США

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Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майклом Помпео состоялся 13 марта.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита госсекретаря США в Беларусь. «Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, включая тематику энергетической безопасности», — отмечается в сообщении белорусского МИД.

Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля 2020 года. Это был первый за последние 25 лет визит в Беларусь госсекретаря США.

По итогам переговоров с Александром Лукашенко госсекретарь заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам и подтвердил возможность назначения в ближайшее время посла США в Беларуси.
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Тэги: Беларусь-США Госдеп США МИД Беларуси Персона: Владимир Макей Майкл Помпео

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