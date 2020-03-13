БелЖД отменяет два поезда из-за коронавируса

С 14 марта отменяются поезда Брест — Прага — Брест и Минск — Брест — Минск, сообщили на официальном сайте.

Железнодорожная администрация Чехии уведомила о временной приостановке курсирования поездов № 136/137 Прага — Брест — Прага, а также беспересадочных вагонов Москва — Прага — Москва.

Поезд № 136 отправлением из Праги и поезд № 137 отправлением из Бреста отменяются с 14 марта и временно курсировать не будут.

Беспересадочные вагоны в сообщении Москва — Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, отменяются с 13 марта.

Беспересадочные вагоны в сообщении Прага — Москва курсирующие в составах поездов № 136/656/96 отправлением из Праги отменяются с 14 марта.

Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск — Брест — Минск отправлением из Минска с 14 марта, из Бреста с 15 марта.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат платежей по электронным проездным документам — через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.