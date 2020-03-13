Всебелорусский конгресс за независимость пройдет не позже середины мая

Всебелорусский конгресс за независимость планируется провести до середины мая.

Как сообщил сопредседатель оргкомитета конгресса Игорь Рынкевич 13 марта на пресс-конференции в Минске, организаторы хотят провести конгресс именно до середины мая, поскольку на планируемой встрече глав государств ЕАЭС в Минске 19 мая может быть подписана стратегия евразийской интеграции, которая противоречит белорусским национальным интересам.

В подготовке конгресса участвуют представители БСДП (Грамада), Партии БНФ, КХП-БНФ, оргкомитета БХД, сообщает БелаПАН .

«Мы уверены, что в системе действий по защите независимости кроме уличных акций необходимо проводить системную аналитическую работу по подготовке общенационального подхода. У нас нет другой легитимной площадки, кроме Всебелорусского конгресса. Сейчас опасность для независимости во много раз возросла. Мы считаем, что конгресс как тематическая платформа, где и общественные организации, и независимые профсоюзы, и бизнес-сообщества, они присоединятся к процессу, это необходимый шаг», — сказал Рынкевич.

Зампредседателя БСДП (Грамада) Ирина Вешторд считает конгресс важным политическим мероприятием, в котором примут участие самые активные структуры и организации Беларуси.

«На сегодняшний день есть угроза потери независимости, которая нам досталась в непростых условиях, и, думаю, каждый белорус заинтересован в ее сохранении. Я заинтересована в том, чтобы в данном вопросе не делили людей на оппозицию и не оппозицию. Каждый человек, который живет в нашей стране, должен быть наиболее активным образом заинтересован в сохранении независимости нашей земли», — сказала она.

На конгресс будут приглашены представители российской оппозиции — Кирилл Гончаров, организатор Марша Немцова и член федерального бюро партии «Яблоко», Владимир Кара-Мурза, сопредседатель фонда «Открытая Россия», Жанна Немцова, основательница фонда Бориса Немцова, Любовь Соболь из Фонда по борьбе с коррупцией.

Игорь Рынкевич подчеркнул, что конфликта интересов между Всебелорусским конгрессом за независимость и Конгрессом демократических сил нет, потому что они являются взаимодополняющими мероприятиями.