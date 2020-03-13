Павел Северинец победил в голосовании за единого кандидата от оппозиции в Березе

/ Выборы
Просмотров: 202

Для участия в голосовании зарегистрировались 55 человек, проголосовали 49.

Голоса распределились следующим образом: сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец — 35, глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич — 8, и.о. председателя ОГП Николай Козлов — 4, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич — 2, сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова не получила голосов. Об этом сообщили в пресс-службе праймериз.

Следующий этап праймериз состоится 14 марта в Бресте и Дрогичине, затем — 15 марта в Пинске и Столине.


Голосование за единого кандидата от оппозиции планируется провести в 56 городах

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах и Лепеле. Везде, за исключением Городка, большинство голосов получил Северинец. В Городке победил Губаревич.

В середине марта начнет работу платформа для интернет-голосования. Окончательно единый кандидат от оппозиции будет определен на Конгрессе демократических сил в конце мая.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: единый кандидат БХД белорусская оппозиция Персона: Павел Северинец Город: Береза

Другие материалы на эту тему:

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?

Канопацкая: я первая фигура, которую пытаются сбить с шахматной доски

Канопацкая: я первая фигура, которую пытаются сбить с шахматной доски

Юрась Губарэвіч. ПАЗІЦЫЯ. Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?

Юрась Губарэвіч. ПАЗІЦЫЯ. Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?