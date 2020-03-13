Конфликт между соседями в Борисовском районе закончился убийством

Тело 60-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли во дворе частного дома 13 марта.

Фото: Следственный комитет

По сообщению Следственного комитета, потерпевший находился в доме у односельчанина. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин ранил другого, потерпевший вышел из дома во двор, где и скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в преступлении задержали 68-летнего хозяина дома.