Польша закрывает границу для иностранцев
Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецки.
«Перед лицом объявленной пандемии наиболее важными словами являются безопасность и ответственность. Мы решили ввести чрезвычайную эпидемическую ситуацию», — цитирует политика
Границу закроют пока на 10 дней, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Граждане Польши, которые возвращаются в страну, будут отправлены на двухнедельный карантин.
Моравецки сообщил о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения с 15 марта. Общественный транспорт внутри страны будет работать в прежнем режиме.
Также в Польше ограничат деятельность торговых центров. Продуктовые магазины, аптеки, банки, прачечные останутся открытыми. Границы останутся открытыми для потока товаров: политик заверил, что проблем с продовольствием не будет.
В Польше подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.