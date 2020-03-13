Польша закрывает границу для иностранцев

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Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецки.

«Перед лицом объявленной пандемии наиболее важными словами являются безопасность и ответственность. Мы решили ввести чрезвычайную эпидемическую ситуацию», — цитирует политика rmf24.pl.

Границу закроют пока на 10 дней, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Граждане Польши, которые возвращаются в страну, будут отправлены на двухнедельный карантин.


Украина через 48 часов на две недели закроет границу для въезда иностранцев

Моравецки сообщил о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения с 15 марта. Общественный транспорт внутри страны будет работать в прежнем режиме.

Также в Польше ограничат деятельность торговых центров. Продуктовые магазины, аптеки, банки, прачечные останутся открытыми. Границы останутся открытыми для потока товаров: политик заверил, что проблем с продовольствием не будет.

В Польше подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Польша Беларусь-Польша-граница коронавирус COVID-19 Персона: Матеуш Моравецки Город: Варшава

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