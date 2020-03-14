Холодная воздушная масса накроет Беларусь: ожидается мороз, сильный ветер, мокрый снег

/ Общество
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Сегодня погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, а также поступление холодной воздушной массы.

Будет облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдет мокрый снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный с порывами до 15-22 м/с.

По прогнозам синоптиков, к концу дня заметно похолодает:

  • Брест в течение дня будет +2..+4°C (к вечеру около 0);
  • Витебск 0..+2°C (-3..-5);
  • Гомель +4..+6°C;
  • Гродно +1..+3°C (до -2);
  • Могилев +1..+3°С (-1..-3);
  • Минск 0..+1°C (-3..-5°С).

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
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Тэги: погода сильный ветер гололедица

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