Король мирового биатлона последних лет Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры спортсмена.

Последний старт великий француз проведет сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Гонку преследования он начнет вторым (отставание от лидера 21.1 секунды).

О своем решении Фуркад-мл. сообщил в своем микроблоге.

Thanks for the journey



Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

В копилке француза пять золотых олимпийских и 13 на ЧМ медалей, а также почти два десятка наград на крупных мировых стартах (ОИ и ЧМ) другого достоинства.

Также из самых значимых завоеваний спортсмена отметим семь Больших хрустальных глобусов.