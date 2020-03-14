Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

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Король мирового биатлона последних лет Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры спортсмена.

Последний старт великий француз проведет сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Гонку преследования он начнет вторым (отставание от лидера 21.1 секунды).

О своем решении Фуркад-мл. сообщил в своем микроблоге.

В копилке француза пять золотых олимпийских и 13 на ЧМ медалей, а также почти два десятка наград на крупных мировых стартах (ОИ и ЧМ) другого достоинства.

Также из самых значимых завоеваний спортсмена отметим семь Больших хрустальных глобусов.
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Тэги: биатлон Персона: Мартен Фуркад

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