ФИФА разрешила клубам не отпускать в марте игроков в сборные

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о рекомендациях, принятых в связи с коронавирусом COVID-19.

Так, в частности, национальным сборным предложено отказаться от товарищеских матчей, которые были запланированы на март.

Кроме этого ФИФА разрешила клубам не отпускать своих футболистов на товарищеские матчи сборных в марте и апреле.

Речь идет об обязанности клубов отпускать игроков в сборные во время так называемых международных окон.

По информации УЕФА, уже отменены такие статусные и интересные для болельщиков встречи, как Бельгия — Португалия, Англия — Италия, Португалия — Хорватия, Англия — Дания.

Напомним, белорусская сборная 26 марта в Тбилиси должна провести с грузинами полуфинальный поединок в рамках Лиги наций (победитель этого противостояния 31 марта разыграет на своем поле путевку на ЧЕ-2020 с сильнейшим в паре Северная Македония — Косово).

Ранее сообщалось, что 12 марта УЕФА отложил два поединка Лиги Европы, а 13-го принял решение о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Читайте дальше: