Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Заканчивается целая эпоха в деятельности одной из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft.
Ее основатель Билл Гейтс заявил на своей странице в соцсети об уходе из совета директоров.
По словам одного из самых богатейших людей мира, компания навсегда останется в его сердце. Он пообещал, что продолжит сотрудничество с генеральным директором Сатьей Наделлой и техническим руководством.
Компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом и быстро достигла всемирного успеха: в 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире, напоминает