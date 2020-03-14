Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

/ Мир
Просмотров: 309

Заканчивается целая эпоха в деятельности одной из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft.

Фото со страницы Билла Гейтса

Ее основатель Билл Гейтс заявил на своей странице в соцсети об уходе из совета директоров.

По словам одного из самых богатейших людей мира, компания навсегда останется в его сердце. Он пообещал, что продолжит сотрудничество с генеральным директором Сатьей Наделлой и техническим руководством.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом и быстро достигла всемирного успеха: в 1986 году в возрасте 31 года Гейтс стал самым молодым миллиардером в мире, напоминает Би-би-си.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Microsoft Персона: Билл Гейтс

Другие материалы на эту тему:

Белорусский стартап kuku.io удостоен гранта Microsoft

Белорусский стартап kuku.io удостоен гранта Microsoft

Быстро и экономно: бизнес осваивает закрытую систему общения с коллегами от Microsoft

Быстро и экономно: бизнес осваивает закрытую систему общения с коллегами от Microsoft

Почти в половине компьютерных магазинов Беларуси орудуют пираты

Почти в половине компьютерных магазинов Беларуси орудуют пираты

Телефонный бренд Nokia перешел под контроль Microsoft

Телефонный бренд Nokia перешел под контроль Microsoft