Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Заканчивается целая эпоха в деятельности одной из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft.

Фото со страницы Билла Гейтса

Ее основатель Билл Гейтс заявил на своей странице в соцсети об уходе из совета директоров.

По словам одного из самых богатейших людей мира, компания навсегда останется в его сердце. Он пообещал, что продолжит сотрудничество с генеральным директором Сатьей Наделлой и техническим руководством.