ИИАФ отложила чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске

Из-за коронавируса запланированный 2-3 мая в Минске командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен на неопределенный срок, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Решение приняла Международная федерация легкой атлетики (ИИАФ), заявил БелаПАН пресс-секретарь ведомства Владимир Нестерович.

Ранее Европейская федерация гандбола перенесла с марта на июнь матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы-2020 между сборными Беларуси и Косово.

12 марта белорусское правительство ограничило проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием до 6 апреля.

По инициативе спортивных клубов уже отменено несколько мероприятий. В частности, футбольный клуб БАТЭ (Борисов) решил не проводить запланированную 17 марта встречу с болельщиками. ФК «Динамо» (Брест) перенес с 15 на 20 марта начало продажи билетов на церемонию открытия сезона-2020.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала национальным сборным отказаться от товарищеских матчей, которые были запланированы на март. Кроме этого ФИФА разрешила клубам не отпускать своих футболистов на товарищеские матчи сборных в марте и апреле.

Ранее сообщалось, что 12 марта УЕФА отложил два поединка Лиги Европы, а 13-го принял решение о приостановке розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ряд национальных федераций (Англия, Испания, Италия, Франция...) приостановили чемпионаты.

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