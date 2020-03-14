Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации

В Соединенных Штатах Америки ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял Дональд Трамп в связи с угрозой COVID-19.

На экстренной пресс-конференции в Белом доме президент США заявил, что эта мера позволит властям «лучше координировать действия в условиях эпидемии».

Широкие полномочия согласно указу получит Минздрав, действия которого не будут ограничены действующими законами и регламентами.

Введенный режим дает возможность Трампу выделить до 50 млрд долларов на борьбу с коронавирусом из фонда борьбы с национальными бедствиями.

По данным на вчерашний день в США выявлено 1,7 тыс. случаев заражения COVID-19 (погибло более 40 человек).

Напомним, 12 марта белорусское правительство ограничило проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием до 6 апреля.

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